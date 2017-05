Merkel exige mais coordenação internacional para a próxima epidemia global

Lusa 19 Mai, 2017, 16:53 | Mundo

Merkel intervinha na reunião de ministros da Saúde dos países do G20, que se celebra hoje e sábado em Berlim sob presidência alemã e que reúne neste fórum as economias mais avançadas e as potências emergentes.

A reação face à crise do ébola na África ocidental em 2014 foi "tardia, lenta e descoordenada", considerou a chanceler, numa alusão à reação internacional então evidenciada, e assinalando que "seria cínico não extrair as lições" correspondentes com o objetivo de enfrentar em melhores condições a próxima crise sanitária global.

Num mundo cada vez mais globalizado é "urgente" uma melhor coordenação contra estas "ameaças globais" porque as doenças contagiosas "não de detêm nas fronteiras nacionais".

Merkel advertiu que seria uma "falha grave" não fazer o suficiente para enfrentar com melhores condições o próximo surto.

A dirigente alemã considerou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) se afirmou como o coordenador internacional dos esforços nesta área, mas carece de mais apoio material, humano e financeiro, em particular por parte das economias mais avançadas.

Os países industrializados, sublinhou ainda, têm uma "responsabilidade especial" neste aspeto.

A Alemanha anunciou hoje que, para além dos 13 milhões de euros que forneceu ao Fundo contingente para emergência (CFE) da OMS, que a converte no maior doador global deste instrumento, prevê ainda canalizar mais 35 milhões de euros para a organização mundial.

Merke também pediu à Argentina, que em 2018 vai exercer a presidência do G20, que não retire da agenda o tema da saúde global.

Sete ONG manifestaram-se frente ao centro de congressos onde decorreu esta reunião do G20 e exigiram mais recursos para a investigação destinada a combater doenças como a malária ou a tuberculose.