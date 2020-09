Merkel pede "cessar-fogo imediato" de Azerbaijão e arménios

"A chanceler sublinhou que é urgente um cessar-fogo imediato e um regresso à mesa de negociações" em duas conversas telefónicas separadas com os líderes do Azerbaijão e da Arménia, avançou hoje o Governo alemão, em comunicado.

"Os países vizinhos devem contribuir para uma solução pacífica", sublinhou o Governo de Angela Merkel, defendendo que a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e o grupo de Minsk, organização europeia criada em 1992 para procurar uma solução para o conflito na região, são "os fóruns adequados" para amenizar a tensão.

Desde domingo que as forças do enclave separatista, apoiado politicamente, economicamente e militarmente pela Arménia, um país de religião cristão ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016.

No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh. Integrado em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos. Os combates recentes mais significativos remontam a abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

O regresso do conflito armado a esta região separatista arménia do Nagorno-Karabakh está a suscitar receios sobre uma guerra em larga escala entre a Arménia e o Azerbaijão no Cáucaso do sul, onde Ancara e Moscovo disputam zonas de influência.

O Conselho de Segurança da ONU tem prevista para hoje uma reunião de emergência à porta fechada sobre a situação, indicaram fontes diplomáticas citadas pela agência noticiosa AFP.

Alemanha e França estão na origem desta iniciativa, mas outros membros do Conselho (Estónia, Bélgica, Reino Unido) apoiam a iniciativa, precisaram as mesmas fontes.