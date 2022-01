Merz inicia `segunda vida` política para recuperar a "essência" da CDU

O advogado de profissão, de 66 anos, foi em dezembro de 2021 escolhido pelos militantes da CDU, numa votação inédita, como novo líder daquele que é atualmente o maior partido da oposição na Alemanha. Agora, tudo aponta para a confirmação do novo cargo no congresso que irá decorrer no sábado.

Apoiantes ou opositores podem estar de acordo numa característica do rival eterno de Angela Merkel - a paciência. Depois de em 2002 ter deixado a liderança do grupo parlamento da CDU, e de em 2009 ter abandonado por completo o Bundestag, Merz regressa agora ao partido numa altura delicada.

Friedrich Merz foi membro do parlamento europeu de 1989 a 1994. No parlamento alemão entrou em 1994, onde permaneceu 15 anos. Chegou a ser considerado uma das grandes promessas da CDU nos anos 90. Merkel poria fim, ou talvez só uma longa pausa, ao seu percurso, ocupando aquele que em 2002 era o `seu` lugar na liderança do partido.

Foi fazendo outro caminho, longe dos holofotes partidários, mas nem por isso modesto. Trabalhou no seu próprio escritório de advogados, foi consultor em várias empresas, e presidente do conselho de supervisão da BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, para a Alemanha.

Liberal na economia, conservador nos aspetos sociais, Merz não se manteve muito longe da vista, nem do coração. Grande crítico das políticas de imigração da antiga chanceler, foi inclusive convidado para participar em comícios políticos.

A reaproximação começou em 2018, quando Merkel tornou público o seu desejo de abandonar a liderança do partido, afastando também uma recandidatura às eleições de setembro de 2021.

Falhou por pouco a primeira tentativa, em dezembro de 2018, no congresso de Hamburgo. Perdeu a liderança, na segunda volta, contra Annegret Kramp-Karrenbauer, apelidada de "mini-Merkel".

Em 2021, o legado Merkel voltaria a derrotar Merz. Na segunda tentativa de chegar ao topo da CDU, perdeu frente a Armin Laschet, que, menos de um ano depois, abdicaria do lugar.

À terceira, Friedrich Merz chega ao poder com 62% dos votos dos militantes, derrotando o especialista em política externa Nobert Röttgen, e o ex-assessor de Merkel Helger Braun, prometendo recuperar a "essência" do partido.