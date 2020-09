Meta da UE para redução de emissões elevada para 55% até 2030

"A Comissão propõe aumentar os objetivos para redução de emissões de dióxido de carbono [CO2] em pelo menos 55% até 2030", declarou Ursula von der Leyen, discursando no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

"Reconheço que este aumento de 40% para 55% é muito para uns e que para outros fica aquém, mas a avaliação de impacto que realizámos demonstra que a economia e a indústria conseguem fazê-lo e querem fazê-lo", acrescentou a responsável.

Classificando este como um "objetivo ambicioso, alcançável e também benéfico para a Europa", Ursula von der Leyen afincou que a União Europeia (UE) "já demonstrou" que consegue chegar a tais reduções.

"As emissões de CO2 caíram 25% desde 1990 e a economia cresceu mais de 60%", destacou a líder do executivo comunitário, frisando que "agora a diferença é que existe [mais] tecnologia".

"Se outros seguirem o nosso exemplo, o mundo poderá manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus", destacou, numa alusão às metas ambientais estipuladas pelo Acordo de Paris.

Com a área ambiental como uma das prioridades do seu mandato, Ursula von der Leyen anunciou também que 30% dos 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação criado para colmatar as consequências económicas da crise gerada pela pandemia de covid-19, o chamado `Next Generation EU`, "serão alocados à emissão de obrigações verdes".

O objetivo é que, através desses mecanismos, possam ser financiados "programas europeus de hidrogénio e renovação", exemplificou.

"Tudo isto fará com que a Europa volte a estar de pé, mas, ao sairmos desta crise juntos, também teremos de seguir em frente, tendo em conta o dia de amanhã", adiantou Ursula von der Leyen, vincando que "o que faz bem ao clima, também é bom para as empresas".