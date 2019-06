Mette Frederiksen, a mais jovem primeira-ministra da Dinamarca

RTP26 Jun, 2019, 18:15 / atualizado em 26 Jun, 2019, 18:19 | Mundo

As eleições realizaram-se a 5 de junho, mas apenas agora, 20 dias depois, o Governo de centro-esquerda foi formado. Mette Frederiksen tornou-se a primeira-ministra mais jovem da história do país, com 41 anos.



O "bloco vermelho" de partidos de esquerda, liderado pelos social-democratas, venceu as eleições com 25,9 por cento dos votos, obtendo 91 em 179 lugares. Porém, o Partido Liberal da Dinamarca obteve 23,4, o que pressionou Frederiksen.



Lars Løkke Rasmussen, do Partido Liberal (Venstre), também se propôs organizar uma "grande" coligação, mas a sugestão foi rejeitada. Formar uma aliança afigurava-se difícil, visto que a maioria dos restantes partidos de esquerda não apoia as políticas de imigração dos social-democratas.



Mas aconteceu. "É com grande prazer que anuncio que temos uma maioria para formar um novo governo", disse Frederiksen. A coligação é composta por social-democratas, Partido Social-liberal (Radikale Venstre), Partido Popular Socialista e Aliança Vermelha e Verde. As discussões duraram 20 dias, o período de negociações mais longo desde 1988.