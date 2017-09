México: Autoridades elevam o número de mortos para 273 e 100 desaparecidos

Lusa21 Set, 2017, 23:18 / atualizado em 21 Set, 2017, 23:28 | Mundo

No mais recente balanço das vítimas mortais, o ministério detalhou que dos 273 mortos, 137 ocorreram na Cidade do México, 73 em Morelos, 43 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e um em Oaxaca.

"O número de vitimas está a mudar constantemente, à medida que os trabalhos de resgate e remoção de detritos continuam a decorrer. A maquinaria é apenas usada na limpeza e não em estruturas colapsadas", refere em comunicado.

O secretário da Administração mexicano, Miguel Osorio Chong, disse que as operações de busca "não vão parar até se conseguir a localização e o resgate" dos desaparecidos, que "muito possivelmente estão entre os escombros" dos muitos edifícios que colapsaram devido ao sismo.

O governante mexicano referiu que os desaparecidos são "pouco mais de uma centena".

A Marinha mexicana desmentiu, entretanto, a presença de uma menina com vida sob os escombros de uma escola na Cidade do México, depois de as operações para a resgatar terem emocionado o país e o mundo.

Todas as crianças foram já resgatadas, referiu o porta-voz da Marinha e só falta recuperar um homem adulto. Entre as crianças, 11 foram salvas vivas, e 19, incluindo seis adultos, foram recuperadas sem vida.

O epicentro do sismo, de magnitude 7,1 na escala de Richter, que ocorreu na terça-feira às 13h14 (19h14 em Lisboa), foi registado na fronteira do Estado de Puebla e Morelos (centro), a 51 quilómetros de profundidade, segundo o centro geológico norte-americano (USGS).

O terramoto ocorreu depois de, no passado dia 07, um sismo de magnitude 8,2 - o mais forte desde 1932 -, ter causado 98 mortos no sul do país.

O abalo de terça-feira, que causou o pânico na população, coincidiu com o 32.º aniversário do forte sismo que provocou milhares de mortos em 1985 e foi registado apenas duas horas depois de um simulacro de terramoto em todo o país.