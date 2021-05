México decreta três dias de luto nacional após acidente no metro da capital

O chefe de Estado publicou na terça-feira o decreto "pelo qual se declara luto nacional durante três dias, pela tragédia ocorrida na segunda-feira na Linha 12 do Sistema de Transporte Coletivo Metro" da Cidade do México.



Obrador já tinha prometido um "inquérito aprofundado", com a ajuda de peritos internacionais independentes, ao acidente causado pelo desmoronamento de um viaduto.



"Vai decorrer um inquérito aprofundado (...) para procurar conhecer a verdade (...), a partir da qual será estabelecida a responsabilidade", disse, na conferência de imprensa diária.



Quase 500 autocarros estão a assegurar o transporte dos utentes da linha 12 do metro da grande metrópole, com perto de dez milhões de habitantes.



Envolta em polémica desde a construção, a linha 12 do metro, onde ocorreu o acidente, foi concluída em 30 de outubro de 2012, quando o atual ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, era presidente do município da capital.



No entanto, a linha foi encerrada em 2014 por falhas e reaberta entre outubro e novembro de 2015, em vários ramais.



Através de um vídeo das câmaras de vigilância do governo da Cidade do México, observa-se como a estrutura elevada com uma altura de 20 metros ruiu à passagem do metro, com diversas carruagens imobilizadas no solo.