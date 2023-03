México. Vídeo gera indignação após incêndio que provocou a morte de 38 migrantes

Os migrantes terão queimado colchões em protesto contra as condições no centro de detenção e por receio de serem deportados.

Nas imagens, sem som, surgem dois guardas de uniforme e parece não haver qualquer tentativa de libertar os homens que se encontravam no interior de grades metálicas. Nos cerca de 30 segundos do vídeo, as chamas e o fumo acabam por preencher a imagem enquanto os dois guardas abandonam o local.







Video obtained by @TPRNews @NPR appears to show guards at an immigration detention center in Juarez walking away from the deadly fire that killed at least 39 people. pic.twitter.com/VbHfWryPIn — Texas Public Radio (@TPRNews) March 28, 2023



, adiantou o presidente mexicano, Andrés Manuel Obrador.“Nunca imaginaram que isso causaria este terrível infortúnio”, acrescentou Obrador em conferência de imprensa.Já esta quarta-feira, o presidente mexicano prometeu que se fará justiça. “Não haverá nenhuma tentativa de esconder os factos, nenhuma tentativa de encobrir ninguém”, afirmou.

Dos 68 migrantes que se encontravam no centro de detenção, 38 morreram e 29 ficaram feridos, segundo indicou o Instituto Nacional de Imigração. Eram todos homens e, de acordo com as autoridades mexicanas, tinham sido retirados das ruas de Ciudad Juárez e levados para o centro de detenção na segunda-feira.





Em declarações à a mulher de um dos migrantes que sobreviveu ao incêndio indicou que os guardas deixaram os homens “atrás das grades” enquanto fugiam.



“Havia fumo por todo o lado. Eles deixaram sair as mulheres e a equipa de migração, mas só quando os bombeiros chegaram é que deixaram os homens sair”, disse Viangly Infante Padrón, mulher de um dos homens que se encontrava no centro de detenção.

As autoridades indicaram que 15 mulheres foram libertadas quando o incêndio começou, mas ainda não explicaram porque é que não deixaram sair os homens que se encontravam numa cela.







"Só eles tinham as chaves. A responsabilidade de abrir a porta era deles, de salvar aquelas vidas, independentemente de haver detidos, independentemente de poderem fugir, independentemente de tudo o que poderia acontecer. Eles tinham de ter salvo estas vidas", acrescenta Infante Padrón.









Destaca também que estes centros de detenção não são “abrigos” e que quem lá se encontra está privado da sua liberdade.



Até ao momento foram identificados mortos e feridos da Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Equador e Colômbia. De acordo como ministro dos Negócios Estrangeiros da Guatemala,Ciudad Juárez é uma das maiores cidades do México e fica a poucos quilómetros de El Paso, no Texas, Estados Unidos. É por isso um ponto de passagem frequente para os migrantes que procuram chegar ao território norte-americano vindos de vários países da América Latina.No passado dia 9 de março, os dirigentes de dezenas de abrigos para migrantes e organizações de defesa de Direitos Humanos publicaram uma carta aberta alertando para os problemas no tratamento dos imigrantes ilegais na fronteira entre o México e os Estados Unidos.Nas últimas semanas,A agência de imigração mexicana rejeitou na terça-feira qualquer responsabilidade nesta tragédia. No entanto, para a Amnistia Internacional , o incêndio é a, questionou a diretora da Amnistia Internacional para as Américas, Erika Guevara-Rosas.A responsável critica ainda as declarações “insensíveis e ofensivas” do presidente López Obrador e do Instituto Nacional de Migração, por usarem “eufemismos para desvalorizar a seriedade dos eventos e culpar os migrantes”.