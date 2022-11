Microsoft. Ciberataques estatais "aumentaram nível de eficácia" no último ano

A empresa destaca, este ano, a “guerra híbrida” em curso na Ucrânia, com ataques “físicos e digitais” por parte da Rússia sobretudo desde fevereiro deste ano.“O aumento da eficácia dos ataques de estado-nação é justificado pelos”, destaca a Microsoft no Relatório de Defesa Digital

O relatório abrange o período entre julho de 2021 e junho de 2022 e avaliou mais de 43 triliões de sinais diários.







Entre os principais aliados atacados estão os Estados Unidos (55 por cento dos ataques), Reino Unido (8 por cento), Canadá (3 por cento), Alemanha (3 por cento) e Suíça (2 por cento).

Naquele dia, horas antes do lançamento de mísseis e antes dos ataques atravessarem as fronteiras, responsáveis russos lançaram um ataque cibernético massivo e destrutivo contra o governo, tecnologia e setor financeiro ucraniano”, destaca Tom Burt, vice-presidente da Microsoft.No total, 90 por cento dos ataques detetados com proveniência da Rússia “visaram os Estados-membros da NATO”, sendo que 48 por cento desses ataques “comprometeram empresas de TI [tecnologias de informação] ” sediadas nesses mesmos países.Os principais objetivos destes são a recolha de informação, interrupção de processos e serviços, roubo de criptomoedas ou destruição de dados e ainda obtenção de receitas.De acordo com o relatório divulgado esta sexta-feira,entre julho de 2021 e junho de 2022.Os principais setores afetados pelos ataques de estados-nação detetados pela Microsoft são asTambém os ataques decontinuam a aumentar. De acordo com o relatório da empresa tecnológica,Os ataques de- um malware de sequestro de dados mediante pagamento de resgate – duplicaram este ano e afetaram setores como a Indústria, Saúde, Retalho, Educação, Energia, Finanças, Governos e Tecnologias de Informação.De igual forma, os e-mails detambém aumentaram. A Microsoft detetou cerca de 710 milhões de mensagens bloqueadas por semana. Os temas relacionados com a Covid-19 foram menos prevalecentes do que em 2020, comLogo desde março de 2022,