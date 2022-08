TAP alvo de ciberataque. Companhia garante que travou incursão

"Ao longo da noite e madrugada as equipas da TAP têm levada a cabo uma investigação a este evento", lê-se num comunicado da empresa. "Não foi apurado qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de clientes", vinca a nota da TAP.





A TAP assegura que "a integridade operacional está garantida, pelo que não há qualquer risco para a segurança de voo".



"O plano de contingência da TAP continua ativo e a companhia está a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria", conclui.







