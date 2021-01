Migrantes vindos da Líbia resgatados no Mediterrâneo

Foram resgatados, ontem, 96 migrantes de um barco à deriva no mar Mediterrâneo. São oriundos da Líbia. Tinham saído do país no dia 31 de dezembro. Estavam sem comida e água, com sinais de desnutrição e hipotermia. Foram recolhidos pelo navio da Organização Não Governamental "Open Arms".