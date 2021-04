Mike Bloomberg e Bill Gates ajudam a lançar transformação de Biden

No segundo dia da cimeira virtual de líderes mundiais, Bloomberg disse que combater as alterações climáticas vai depender de melhorar a transparência financeira sobre os riscos do aquecimento global.

Bloomberg afirmou hoje que as empresas precisam da divulgação de informações financeiras sobre os riscos climáticos, para que os investidores possam canalizar fundos para mitigar as ameaças climáticas. Defendeu, mesmo, que serão necessários investimentos históricos para vencer o desafio do aquecimento global.

O mesmo responsável revelou que autarcas e presidentes de empresas lhe dizem que querem fazer mais para enfrentar as alterações climáticas, mas precisam de mais ajuda.

O multimilionário fundador de uma empresa de informação financeira e de notícias é enviado especial da ONU para as questões das alterações climáticas.

Gates agradeceu a Biden e ao enviado dos EUA para o clima John Kerry por restabelecerem o papel de liderança dos Estados Unidos no combate às alterações climáticas. "Este é um momento promissor", disse.

De acordo com Gates, os ativistas e os jovens estão justamente a exigir ação: "Governos em todo o mundo estão a atender a essas exigências com compromissos ambiciosos".

Gates referiu que as alterações climáticas são "uma questão incrivelmente complexa" e que usar "apenas as tecnologias disponíveis" hoje em dia não permite "alcançar objetivos ambiciosos".

A cimeira de líderes sobre o clima, que tem a Casa Branca como anfitriã, começou na quinta-feira e termina hoje. Foi convocada para sinalizar uma mudança na política do Governo dos EUA no debate sobre ambiente.