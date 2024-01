Milei afirma que vai no "caminho certo" se Maduro o considera "um erro histórico"

"Não esperava tantos elogios..!!!", escreveu o Presidente argentino na rede social X, durante a sua escala em Frankfurt (Alemanha) antes de embarcar num voo para Zurique (Suíça), de onde viajará por via terrestre para Davos para participar na 54.ª edição do Fórum Económico Mundial.

Ao partilhar um vídeo do líder venezuelano a discursar na segunda-feira perante o parlamento, Milei argumentou que as suas políticas estão "no caminho certo" se Maduro, a quem se refere como um "socialista empobrecedor", pensa que ele é "um erro histórico na América Latina."

O Presidente argentino encerrou a publicação com o seu já famoso `slogan`: "Viva la liberdad, carajo".

Maduro referiu-se na segunda-feira ao seu homólogo argentino como um "erro fatal" na história do seu país e da América Latina, devido às suas políticas económicas, especialmente a redução do poder do Estado.

"Não quero que retifiques, mas quero que recebas esta mensagem de que estás errado (...) És um erro na história da América Latina, Milei, um erro fatal na história da Argentina ", disse Maduro.

O líder socialista criticou que Milei, no poder desde 10 de dezembro passado, tenha eliminado vários ministérios com a convicção de que, "ao encolher o Estado, a prosperidade nascerá por geração espontânea".

"Estás errado, Milei (...) Foste colocado na Argentina para destruir o Estado de direito, para destruir o Estado, para destruir todos os direitos sociais e laborais, para destruir a economia nacional e para colonizar a Argentina e entregá-la de joelhos ao imperialismo norte-americano", declarou Maduro.

A ascensão do ultraliberal ao poder significou uma fratura ideológica nas relações entre Caracas e Buenos Aires, que viveram outras tensões durante a presidência de Mauricio Macri (2015-2019), e que voltaram à normalidade durante o mandato de Alberto Fernández, que acaba de terminar.

Milei planeia chegar hoje à tarde a Davos, nos Alpes Suíços, onde na quarta-feira fará uma apresentação de meia hora sobre suas ideias libertárias para a economia.

Será apresentado por Klaus Schwab, fundador e diretor executivo do Fórum Económico Mundial (WEF), instituição organizadora do conclave.

Ao viajar num voo regular, o líder populista argentino alega que poupou cerca de 392 mil dólares (360 mil euros), embora o seu próprio porta-voz tenha reduzido o valor para pouco mais de 320 mil.

Milei conversou com outros passageiros e tirou diversas fotos durante o trajeto aéreo para o Fórum de Davos, que disse estar "contaminado pela agenda socialista 2030".