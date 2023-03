Milhares de israelitas protestam contra demissão do ministro da Defesa

Os líderes da oposição israelita reagiram afirmando que

"O primeiro-ministro de Israel é uma ameaça para a segurança" do país, afirmou o centrista Yaïr Lapid, líder da oposição que, no dia anterior, tinha elogiado "o passo corajoso" das palavras do ministro da Defesa para a "segurança" do país.





"Não posso continuar a representar este Governo", afirmou Asaf Zamir na rede Twitter. "Considero ser meu dever garantir que Israel se mantém um farol da democracia e da liberdade no mundo", acrescentou.





Yoav Gallant, que pertence ao mesmo partido do primeiro-ministro, o Likud, foi demitido depois de ter apelado ao chefe do Governo que suspendesse a reforma judicial, acusada de permitir a interferência política na justiça.O ministro da Defesa alertou sábado para o"Estou próximo dos valores do Likud", afirmou Gallant, "mas", acrescentou.O ministro apelou ainda à "paragem do processo legislativo" durante um mês, antes de uma semana crucial que deverá ficar marcada por outras disposições legislativas e de novas manifestações que se prevêm massivas. Gallant pediu igualmente a suspensão dos protestos.Vinte e quatro horas depois dessas declarações,"A segurança de Israel foi sempre e será sempre a minha missão de vida" reagiu Gallant, na rede Twitter, à sua demissão.