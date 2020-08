Milhares de manifestantes foram libertados na Bielorússia

O governo da Bielorússia cumpriu a promessa. Milhares de pessoas que estavam detidas, começaram a ser libertadas, na manhã desta sexta-feira. Tinham sido colocadas atrás das grades, por participação nas manifestações que começaram no domingo à noite, após a reeleição do presidente Alexander Lukashenko.