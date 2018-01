Milhares protestaram na Roménia contra a corrupção

O parlamento romeno aprovou no final do ano três propostas de lei que fazem temer uma redução da independência dos magistrados e que foram duramente criticadas pela Comissão Europeia e pelo departamento de Estado norte-americano.



Uma tentativa de aligeirar o Código Penal tinha já provocado, no inverno passado, uma onda de protestos sem precedentes desde a queda do regime comunista, no final de 1989, o que obrigou o Governo a recuar.