Ministra holandesa dos Negócios Estrangeiros demitiu-se devido à gestão da crise no Afeganistão

Lees hier mijn verklaring: https://t.co/RKudT7fXX1 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) September 16, 2021

Num debate parlamentar na quarta-feira à noite, Sigrid Kaag reconheceu que a resposta lenta e confusa do Governo holandês aos alertas sobre a situação no Afeganistão teve como consequência que alguns funcionários locais e pessoas que trabalharam como intérpretes para as tropas holandesas no país não tenham sido de lá retirados., escreveu Kaag em comunicado, quando se demitiu.Depois de a câmara baixa do parlamento ter aprovado a moção de censura, na quinta-feira, a ministra de imediato declarou que apresentava a demissão.Sigrid Kaag ocupou o cargo de chefe da diplomacia num Governo interino holandês em exercício enquanto decorrerem as negociações para formar uma nova coligação de Governo, após as eleições gerais realizadas em março na Holanda.Kaag vai, no entanto, manter-se como líder do partido de centro-esquerda D66, que é parte da coligação em negociações com o primeiro-ministro Mark Rutte após a vitória eleitoral de março.O pedido de demissão da ministra holandesa surge um dia após do afastamento do homólogo Dominic Raab pelo Govermo britânico, alegadamente também devido à forma como geriu a crise no Afeganistão.

Apesar de também ter sido censurada pelo parlamento, a ministra da Defesa dos Países Baixos, Ank Bijleveld, decidiu manter-se em funções.