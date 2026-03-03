Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros espera que países do Golfo "reforcem a sua independência"

Segundo um comunicado divulgado pela diplomacia chinesa, Wang Yi afirmou que "a China aprecia a mediação ativa de Omã para promover as negociações entre o Irão e os Estados Unidos, bem como os seus grandes esforços para salvaguardar a paz regional".

O chefe da diplomacia chinesa sustentou que "os Estados Unidos e Israel provocaram deliberadamente uma guerra contra o Irão, o que viola claramente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas".

Wang declarou que "a tarefa urgente agora é pôr termo imediato às ações militares para evitar uma maior propagação do conflito e impedir um agravamento irreversível", acrescentando que a China "está igualmente disposta a desempenhar um papel construtivo".

"A China espera que os países do Golfo desenvolvam boas relações de vizinhança e reforcem a solidariedade e coordenação, para que possam controlar plenamente o seu próprio futuro", afirmou.

Sayyid Badr Albusaidi declarou que "as negociações entre o Irão e os Estados Unidos tinham alcançado progressos sem precedentes", mas que, "infelizmente", Washington e Telavive "ignoraram os resultados das conversações e iniciaram uma guerra", segundo o comunicado.

Nas últimas semanas, o sultanato de Omã tinha mediado contactos entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano.

O Irão lançou ataques com mísseis e veículos aéreos não tripulados (`drones`) contra bases norte-americanas e alvos em países do Golfo como o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e o Bahrein, em resposta à ofensiva iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o seu território.

Teerão sustenta que essas ações fazem parte da sua retaliação contra o que considera uma agressão direta e contra a presença militar norte-americana na região.

Wang falou também hoje por telefone com o homólogo iraniano, Abbas Araqchi, a quem assegurou o apoio de Pequim na defesa da soberania, segurança e integridade territorial do Irão, na primeira demonstração firme de respaldo desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

A China, principal parceiro comercial do Irão e maior importador do seu petróleo, condenou no domingo a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, durante a ofensiva conduzida por Israel e pelos Estados Unidos.

Desde sábado, Israel bombardeia, em coordenação com Washington, várias posições no Irão, alegando procurar destruir arsenais e capacidades de produção de mísseis balísticos e pôr fim ao regime dos aiatolas.