Ministro da Ciência invoca necessidade de "melhor equilíbrio" entre Homem e planeta

Para Manuel Heitor, que participou hoje por videoconferência no encerramento da conferência anual do MIT Portugal, que decorreu em Lisboa, será preciso "mais conhecimento, inovação e colaboração" entre instituições científicas e "novos métodos de observação" da Terra para se obter um "melhor equilíbrio" entre "a vontade" de "aumentar a atividade económica" e manter a biodiversidade do planeta.

Segundo o titular da pasta da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, que fez uma intervenção integralmente em inglês e vestido de forma informal, a pandemia da covid-19 é o resultado do desequilíbrio da relação do Homem com o planeta, uma vez que o vírus na origem da nova infeção respiratória começou por se alojar em animais antes de transitar para as pessoas.

Manuel Heitor considera que, a par da "ciência exploratória", a "investigação colaborativa", em "projetos com impacto", possibilitará criar "melhores empregos", promovendo uma sociedade mais sustentável.

O ministro recordou a cooperação institucional entre Portugal e o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos) e o seu papel na capacitação das instituições e empresas portuguesas na inovação, internacionalização e na criação de empregos qualificados através de projetos de investigação com impacto na sociedade.

A conferência do MIT Portugal 2020, transmitida do Pavilhão do Conhecimento, incluiu sessões dedicadas às alterações climáticas, à observação da Terra, aos oceanos e ao espaço.

O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Heitor, Manuel Heitor, é o primeiro membro do Governo conhecido com a infeção da covid-19.

