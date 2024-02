Ministro da Defesa da Indonésia lidera contagem de votos das presidenciais com 57%

O ex-general com um passado militar controverso -- que foi candidato pela terceira vez neste país de 278 milhões de habitantes - tem uma grande vantagem sobre os seus dois adversários da primeira volta, que se realizou na quarta-feira, o que lhe deverá permitir vencer com maioria absoluta, evitando uma segunda volta, segundo as projeções.

De acordo com a contagem parcial oficial da comissão eleitoral, Prabowo conseguiu 57 por cento dos votos, com 43,5 por cento dos votos apurados, mais do dobro do seu rival mais direto, Anies Baswedan.

Os resultados oficiais definitivos não são esperados antes de março, mas o ministro já reclamou vitória.

"Esta vitória deve ser uma vitória para todos os indonésios", defendeu Prabowo na quarta-feira, prometendo formar um Governo "composto pelos melhores filhos e filhas da Indonésia".

Embora acusado de abusos dos direitos humanos durante a ditadura do ex-Presidente Suharto (1967-1998), Prabowo poderá assumir o controlo da terceira maior democracia do mundo, após 10 anos no poder de Joko Widodo, impedido de voltar a concorrer após dois mandatos.

O ministro da Defesa deverá ficar muito à frente dos resultados obtidos por Anies Baswedan, ex-governador de Jacarta, e de Ganjar Pranowo, ex-governador de Java Central.

"Estamos à espera que a contagem da Comissão Eleitoral seja concluída", defendeu Baswedan, justificando o não aceitar ainda a derrota e acrescentando que prefere "respeitar a decisão do povo".

A candidatura de Ganjar Pranowo denunciou a existência de fraudes "estruturadas, sistemáticas e maciças" durante as eleições.