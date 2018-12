Ministro da Defesa quer alargar missões lusas na RCA

Foto de Manuel de Almeida/LUSA

Para João Gomes Cravinho, Portugal tem ainda um papel imprescindível a desempenhar no país africano.



E anuncia que o assunto será discutido esta segunda-feira no Conselho Superior de Defesa Nacional.



João Gomes Cravinho visitou os militares portugueses em Bangui, a capital da República Centro Africana.



O ministro da defesa fez-se acompanhar ainda pelo chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro e o chefe do Estado Maior do Exército, general Nunes da Fonseca.