Ministro da Justiça brasileiro pede investigação sobre envolvimento de Bolsonaro no caso Marielle

De acordo com um documento do Ministério da Justiça e Segurança Pública endereçado à Procuradoria-Geral da República (PGR), Sérgio Moro considera que existe “inconsistência” no testemunho que envolve Jair Bolsonaro no caso do homicídio de Marielle Franco e do motorista., o que pode configurar crimes de obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa”, lê-se no documento.“Para que os fatos sejam devida e inteiramente esclarecidos, por investigação isenta, venho através desta solicitar respeitosamente a V.Ex.ª que”, diz ainda o documento.



Bolsonaro já tinha requerido a Sérgio Moro para que a Polícia Federal investigasse o testemunho do porteiro que coloca o seu nome no caso.

Há algum tempo que se sabe que um dos principais suspeitos do crime – o antigo polícia militar Écio Queiroz – era vizinho de Jair Bolsonaro, num condomínio no Rio de Janeiro. No entanto, as recentes declarações do porteiro do condomínio onde reside o Presidente brasileiro, colocam Bolsonaro na lista de suspeitos.Segundo o testemunho, Élcio Queiroz esteve, no dia do crime, no condomínio de Bolsonaro. O porteiro garante mesmo que o antigo polícia militar, à entrada do condomínio Vivendas da Barra, pediu para ir à casa do Presidente.No entanto,que comprovam que o Presidente brasileiro estava em Brasília nesse mesmo dia, “com o que não poderia ter sido visitado na mesma data no Rio de Janeiro por referida pessoa”.

Bolsonaro desmente

O presidente brasileiro já se pronunciou, desmentindo qualquer ligação à morte da vereadora e do motorista.Apresentando provas de que no dia do crime estava na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro considera que o porteiro pode ter mentido ou ter sido induzido a realizar um falso testemunho.





“Deixem-me governar o Brasil, vocês perderam”, diz Bolsonaro num vídeo, dirigindo-se ao canal televisivo brasileiro TV Globo que anunciou as revelações.

”, continuou a atacar Bolsonaro.O Presidente do Brasil diz que ele e a sua família estão a ser vítimas de “ataques pessoais e políticos”.