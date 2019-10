Ministro do interior espanhol pede a Quim Torras que condene a violência

Foto: Reuters

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, reitera o pedido já feito pelo chefe do Governo espanhol e volta a pedir a Quim Torra, presidente da Generalitat, que venha publicamente condenar a violência, de forma inequívoca.

Fernando Grande-Marlaska diz ainda que deveria haver um claro apoio das forças de segurança por parte do governo catalão.







As declarações do ministro espanhol do Interior foram registadas pela rádio Cadena Ser, numa altura de forte tensão, entre o Governo regional da Catalunha, e o executivo de Madrid, devido à luta pela independência.