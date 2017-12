Partilhar o artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste Imprimir o artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste Enviar por email o artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste Aumentar a fonte do artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste Diminuir a fonte do artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste Ouvir o artigo Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que nada pode prejudicar relações com Timor-Leste