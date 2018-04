Ministro Negócios Estrangeiros diz que Portugal quis manter operacionalidade da embaixada em Moscovo

Lusa04 Abr, 2018, 10:33 / atualizado em 04 Abr, 2018, 10:53 | Mundo

Augusto Santos Silva, que esta manhã está a ser ouvido, a pedido do PSD, pelas comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus e Defesa sobre o caso Skripal, defendeu que o Governo português considera que a decisão de chamar o embaixador português em Moscovo foi "a apropriada" tendo em conta a "informação disponível" e "a natureza dinâmica" do processo.

"Decidimos começar não pelo fim", disse, considerando que a chamada do embaixador Paulo Vizeu Pinheiro "para consultas" - no dia 27 de março e que se mantém ainda hoje - representou "um nível relativamente alto" de resposta diplomática, "mas não ainda o nível mais alto" - o que significaria a expulsão de diplomatas russos, como fizeram quase 30 países e a NATO.

O chefe da diplomacia portuguesa destacou que esta foi uma medida tomada "com prudência" e que Portugal mantém "todos os graus de liberdade".

Além disso, Santos Silva destacou que o Governo pretendeu manter a "operacionalidade da embaixada" em Moscovo, onde se mantêm dois diplomatas, após o regresso a Lisboa do embaixador, para continuar a prestar apoio consular e económico aos portugueses e empresários com interesses na Federação Russa.

Na semana passada, quase 30 países da Europa -- incluindo mais de metade dos Estados-membros da União Europeia -, América do Norte e Austrália, bem como a NATO, decidiram a expulsão de diplomatas russos, afetando um total de 140 funcionários, na sequência do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo.

O ex-espião russo Serguei Skripal, 66 anos, e a filha, Yulia, de 33, foram expostos a um gás neurotóxico a 4 de março e encontrados inconscientes num banco perto de um centro comercial em Salisbury, sul de Inglaterra.

O Governo britânico responsabilizou a Rússia, mas Moscovo nega.

O ex-espião continua em estado crítico, mas a filha recuperou na semana passada e está consciente e capaz de falar, segundo as autoridades.