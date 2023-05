Ministro russo da Defesa promete "resposta dura" aos ataques em Belgorod





O governador da região dá conta de “numerosos” combates durante a madrugada desta quarta-feira. "A noite não foi muito tranquila. Houve muitos ataques de drones. A defesa antiaérea intercetou grande parte deles", escreveu Vyacheslav Gladkov no Telegram.



Durante a tarde desta quarta-feira, o ministro russo da Defesa deixou um recado aos adversários, prometendo uma resposta dura aos ataques. "Continuaremos a responder a tais ações de militantes ucranianos prontamente e com extrema severidade", disse Sergei Shoigu.



O Ministério da Defesa russo disse ter aniquilado todos os sabotadores que garante serem ucranianos, alegando ter matado mais de 70 "nacionalistas ucranianos" e empurrado os restantes de volta para a Ucrânia.



“Os grupos armados nacionalistas foram cercados e eliminados. Foram liquidados mais de 70 terroristas ucranianos”, escreveu o porta-voz da Defesa, Igor Konashenkov, na sua coluna diária sobre a guerra.



A Rússia garante que os autores dos ataques são ucranianos. No Telegram, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, escreveu ao início da manhã desta quarta-feira que a região foi “bombardeada pelas Forças Armadas da Ucrânia”.



No entanto, um dos grupos de oposição ao Kremlin reclama o ataque e diz que a Rússia mente quando diz que eliminou todos os sabotadores. “Esta desinformação disseminada por fontes russas é tudo mentira”, disse o porta-voz da Legião da Rússia Livre, Alexei Baranovsky.

A Rússia acusa ainda a Ucrânia de ter atacado a região com recuso a meios militares ocidentais. O Kremlin divulgou imagens que mostram veículos norte-americanos que terão sido usados nos ataques, abandonados ou danificados, incluindo veículos todo-o-terreno Humvee fabricados nos Estados Unidos.



"Não é segredo para nós que mais equipamentos estão a ser entregues às forças armadas da Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas quando questionado sobre o uso de equipamentos de fabrico ocidental pelos combatentes.



"Não é segredo que esse equipamento está a ser usado contra os nossos próprios militares. E não é segredo para nós que o envolvimento direto e indireto dos países ocidentais nesse conflito cresce a cada dia. Estamos a tirar as devidas conclusões", acrescentou.



Washington já se distanciou destas alegações, assegurando que “não encorajou ou permitiu ataques dentro da Rússia” e que estão “céticos quanto à veracidade desses relatos”.



“Não encorajamos nem iniciamos ataques dentro da Rússia, deixamos isso claro. Mas também, como dissemos, cabe à Ucrânia decidir como conduzir esta guerra”, disse Matt Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, em conferência de imprensa.



