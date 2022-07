Ministros britânicos das Finanças e da Saúde demitiram-se

Foto: Tolga Akmen - EPA

Este novo turbilhão político começou ao fim da tarde de ontem com as duplas demissões dos ministros da Saúde e das Finanças. Sajid Javid e Rishi Sunak escreveram cartas de resignação demolidoras, com fortes críticas ao carácter do chefe do Governo. Admitiram que se demitiram para lutar por elevados padrões de seriedade, competência e integridade política. Em menos de quatro horas Boris Johnson substituiu estes dois governantes.



Esta manhã demitiu-se o secretário de estado para a infância e família e mais nove quadros superiores do governo. O vice-presidente do partido conservador também se recusa a continuar a trabalhar com Boris Johnson.