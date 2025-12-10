Ministros da UE em Lviv para "demonstrar apoio inequívoco" à Ucrânia

Na visão do Executivo, “a Ucrânia tem feito reformas extraordinárias e complexas num quadro que é francamente difícil, porque estão a enfrentar uma guerra, uma agressão ilegal”.

Ucrânia é candidata desde 2022

Os ministros dos Assuntos Europeus da União Europeia reúnem-se esta quarta e quinta-feira em Lviv, no oeste da Ucrânia, para darem um impulso ao processo de adesão de Kiev face ao veto da Hungria.“Esta reunião tem como objetivo principal avaliar as reformas que a Ucrânia tem feito e assinalar a vontade de todos os Estados-membros – sendo que conhecemos bem a posição húngara, que é diferente (…) – de apoiar a pretensão da Ucrânia a aderir à União Europeia”, vincou Inês Domingos, secretária de Estado dos Assuntos Europeus.assegurou a responsável em entrevista à rádio pública portuguesa.“Neste momento,. As instituições europeias continuam a fazer trabalho técnico com as autoridades ucranianas de forma a, quando for possível ter um consenso político mais alargado, seja possível ir avançando com a abertura dos capítulos negociais no caso da Ucrânia”, elucidou Inês Domingos.Questionada sobre os entraves húngaros à adesão da Ucrânia, a secretária de Estado considerou que “as preocupações políticas da Hungria nem sempre são completamente fáceis de compreender”.“O que argumentam – embora seja uma posição que não nos parece muito razoável – é que consideram que a Ucrânia deve dar mais garantias à minoria de húngaros que vive na Ucrânia”, declarou.No entanto, o Governo português considera queOs ministros com a pasta dos Assuntos Europeus da União Europeia estarão em Lviv por dois dias para impulsionar o processo de adesão da Ucrânia ao bloco comunitário. O encontro pretende desbloquear as negociações, congeladas pelo veto do Governo húngaro, numa votação que é feita por unanimidade.Apesar de um relatório divulgado recentemente pela Comissão Europeia considerar que a Ucrânia está "fortemente empenhada" no caminho de adesão à UE,Kiev apresentou formalmente o pedido de adesão a 28 de fevereiro de 2022, poucos dias depois do início da invasão russa. Tem estatuto de país candidato desde 23 de junho desse mesmo ano. Em meados de dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à UE com a Ucrânia.