Minuto Europeu. O que é o Conselho Europeu de Investigação?

O Conselho Europeu de Investigação (ERC) apoia projetos em todos os domínios da investigação científica, desde 2007, criados pelos investigadores europeus com as propostas mais inovadoras e criativas. Tem um orçamento anual de dois mil milhões de euros e recebe 17% do orçamento do programa Horizonte 2020.