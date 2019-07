Missão à Lua. Índia cancela lançamento de segunda operação

Apenas 56 minutos antes doa hora prevista para o lançamento era feito o anúncio oficial: a missão à lua foi subitamente abortada.



Não foram dados detalhes sobre o problema técnico em questão na base de Sriharikota, no Estado de Andhra Pradesh, na Índia. A nave Chandrayaan-2 devia alunar no dia 6 ou 7 de setembro.



Esta terça feira, meio século depois do momento da descolagem da missão Apolo 11, com 3 astronautas a bordo, este lançamento da missão indiana quase coincidia com os 50 anos da chegada do homem à Lua.



Os Estados Unidos querem voltar à Lua já em 2024.