Missão da UE sem condições para rebocar petroleiro em chamas ao largo do Iémen

"As empresas privadas responsáveis pela operação de resgate [da embarcação] concluíram não estarem reunidas as condições para levar por diante a operação de reboque e não ser seguro continuar", declarou a missão Aspides na sua conta da rede social X (antigo Twitter), sem especificar a natureza dos riscos envolvidos.

Estão a ser estudadas "soluções alternativas", acrescentou.

O "Sounion", com pavilhão grego e transportando 150.000 toneladas de petróleo bruto, foi atingido a 21 de agosto por projéteis lançados pelos Huthis ao largo do Iémen.

Estes rebeldes apoiados pelo Irão afirmaram em seguida ter detonado cargas explosivas no navio, provocando vários incêndios a bordo, antes de "autorizarem" o seu resgate.

A missão Aspides, destacada em fevereiro para proteger a navegação de cargueiros de ataques dos rebeldes, declarou na segunda-feira que o navio continuava em chamas e que iria assegurar a proteção dos rebocadores "para impedir uma catástrofe ambiental" no mar Vermelho.

O Comando Militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) indicou na segunda-feira à noite que a operação de resgate do petroleiro estava em curso.

Desde novembro, os rebeldes iemenitas intensificaram os ataques a navios que consideram ligados a Israel, afirmando agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, desde 07 de outubro do ano passado palco de uma guerra de Israel contra o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

Os seus ataques perturbaram o tráfego nesta zona marítima estratégica para o comércio mundial, levando os Estados Unidos a criar uma coligação marítima internacional e a atacar alvos rebeldes no Iémen, por vezes com a ajuda do Reino Unido.

A missão Aspides, de caráter puramente defensivo, resgatou os 23 elementos da tripulação do "Sounion" no dia seguinte ao ataque.

Na segunda-feira, a agência de segurança marítima britânica UKMTO comunicou dois novos ataques a petroleiros ao largo da costa do Iémen, um dos quais reivindicado pelos Huthis.