Missão espacial da NASA já está em Marte para procurar vestígios de vida

O sucesso da aterragem foi festejado com entusiasmo na sede da NASA. Foi com perseverança que a agência espacial norte-americana conseguiu chegar a Marte, para colocar um robô explorador que vai recolher amostras do solo e filmar as paisagens marcianas. A jornalista Ana Jordão falou com uma cientista portuguesa que colaborou com esta missão da NASA.