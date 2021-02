"Perseverance" pousa em Marte sem problemas. "Olá mundo. O meu primeiro olhar à minha casa"

E para comprovar que tudo correu bem, a sonda enviou imediatamente imagens do local de pouso, na cratera de Jezero.





"Olá Mundo. O meu primeiro olhar à minha casa para sempre", tweetou o rover.





Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021





As imagens foram as primeiras captadas pelas câmaras do rover, ainda com a poeira da viagem e foram transmitidas em baixa resolução. Nos próximos dias, são esperadas imagens em alta resolução, o que irá demorar a chegada à Terra dos dados emviados pela Perseverance.





os "sete minutos de terror" da descida através da atmosfera, em que qualquer coisa poderia correr mal, tinham decorrido de acordo com as melhores expectativas, com os dados de telemetria transmitidos por sinais rádios e com um atraso de oito a 10 minutos relativamente ao que sucedia, a serem seguidos segundo a segundo.





Quando o robot, do tamanho de um carro e com cerca de uma tonelada de peso, pousou sem percalços, o alívio soou num aplauso generalizado no Laboratório de Propulsão da NASA perto de Los Angeles, Califórnia, onde técnicos e cientistas acompanhavam a última etapada da viagem de sete meses que colocou na superfície de Marte o quinto veículo robotizado da NASA.

A viagem de 472 milhões de quilómetros concluiu-se com uma queda através da atmosfera marciana a uma velocidade inicial de 19 mil quilómetros por hora, que foi abrandando até ao disparo do páraquedas que permitiu uma aproximação controlada à superfície.





A missão custou 2.7 mil milhões de dólares.

À procura de vida





Agora, começa outra fase, onde NASA e ESA, a Agência Espacial Europeia, irão colaborar na análise das descobertas proporcionadas pelo rover.





O Perseverance é apresentado como o laboratório de astrobiologia mais avançado de sempre. A sua missão será procurar traços da antiga vida microbiana no Planeta Vermelho e confirmar anteriores descobertas, de que Marte já teve água em estado líquido, além da presença de carbono e de outros minerais alterados pela água, considerados percursores da evolução da vida.







O rover também irá extrair recursos naturais da superfície marciana para avaliar o seu uso por humanos numa eventual futura colonização do quatro planeta do Sistema Solar, incluindo na produção de propulsantes capazes de ajudar astronautas a regressar à Terra.

"É realmente o início de uma nova era", afirmou Thomas Zurbuchen, associado da NASA para a ciência.



A missão do Perseverance é a mais ambiciosa das quase 20 missões a Marta da Agência Aeroespacial norte-americana, iniciada em os voos das sondas Mariner em 1965.





O mais recente rover da NASA a chegar à superfície de Marte em 2012, Curiosity, ainda se mantém operacional, tal como a sonda estacionária In Sight, que chegou em 2018 e que tem estado a estudar o interior profundo do planeta.





Na semana passada, duas outras sondas lançadas pelos Emirados Árabes Unidos e pela China alcançaram a óbita marciana, juntando-se a três outros satélites da NASA e a dois da Agência Espacial Europeia.



