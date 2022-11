Míssil atribuído à Rússia atingiu território da Polónia. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a queda, na terça-feira, de pelo menos um projétil de presumível fabrico russo em território polaco, perto da fronteira com a Ucrânia. Morreram duas pessoas.

Mais atualizações

7h54 - Líderes europeus no G20 realizam reunião sobre Polónia



Os líderes da União Europeia presentes na cimeira do G20, em Bali, na Indonésia, preparam-se para realizar esta quarta-feira uma reunião de "coordenação". O objetivo é analisar a queda de um míssil na Polónia, adiantou o presidente da Conselho Europeu.



Charles Michel tomou esta decisão após conversar ao telefone com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a quem garantiu "a plena unidade e solidariedade da UE em apoio à Polónia".



7h46 - NATO reúne-se a pedido de Varsóvia



A Polónia diz que ainda não há provas concretas sobre a origem do disparo, mas já confirmou que um míssil que caiu perto da fronteira com a Ucrânia é de fabrico russo. Moscovo nega o ataque e fala em notícias de "provocação".

Retomamos aqui o acompanhamento ao minuto da tensão no leste da Europa, depois da queda de pelo menos um míssil de alegado fabrico russo na Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia.



A Polónia diz que ainda não há provas concretas sobre quem lançou o míssil - ou o par de mísseis - que caiu no país. No entanto, Varsóvia indica que o projétil que caiu perto da fronteira com a Ucrânia é de fabrico russo.



O presidente polaco, Andrzej Duda, afirma que estão em curso investigações para apurar se os mísseis foram lançados pela Rússia.



Moscovo nega ter desencadeado qualquer ataque à Polónia e descreve o caso como uma provocação.



O Governo da Polónia exigiu já explicações à Rússia. O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros convocou o embaixador russo em Varsóvia. Em simultâneo, condenou o "bombardeamento em massa” contra alvos na Ucrânia.



A NATO deverá reunir-se esta quarta-feira para analisar a situação. O presidente polaco contactou o presidente dos Estado Unidos. Entretanto, já houve uma reunião de emergência entre Joe Biden e outros líderes mundiais.



Para já, o presidente norte-americano considera que não é provável que o míssil que atingiu a Polónia tenha sido disparado a partir de território da Rússia.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apressou-se a acusar a Rússia de fazer um ataque à NATO e “à segurança coletiva”.



Um responsável norte-americano, citado pela agência Associated Press, admite que o míssil que atingiu a Polónia possa ter sido disparado por forças ucranianas para deter um projétil russo.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, diz levar a sério a posição de Moscovo, admitindo que o incidente da última noite tenha sido causado por um erro técnico. “Reuni-me com o chanceler alemão Olaf Scholz. Há uma impressão geral de que este míssil não é de fabrio russo e esta declaração abre caminho a determinados factos, pelo que não devemos insistir que este míssil foi lançado a partir da Rússia. Isto seria uma provocação”, frisou o chefe de Estado, durante a cimeira do G20 em Bali, na Indonésia.



Num esboço da declaração final da cimeira do G20, pode ler-se que “a maior parte dos membros condenam fortemente a guerra na Ucrânia”. O texto, que não colhe a unanimidade dos líderes reunidos em Bali, exige ainda “a retirada complete e incondicional” das tropas russas do território ucraniano.

A Aliança Atlântica vai reunir-se esta quarta-feira a pedido de Varsóvia.O presidente russo acusou os países ocidentais de quererem reescrever a história mundial numa tentativa de "enfraquecer" a Rússia.Vladimir Putin proclamou a cidade ucraniana de Mariupol como a "cidade da glória militar russa".