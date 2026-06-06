Portugal venceu por 2-1 o Chile, num encontro de preparação para a fase final do Campeonato Mundial disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.
Desporto
Portugal vence Chile
No primeiro teste do estágio, Gonçalo Guedes, aos 58 minutos, depois de substituir Cristiano Ronaldo ao intervalo, e Bruno Fernandes, aos 75, marcaram os tentos da formação das ‘quinas’, enquanto Lucas Cepeda reduziu para os sul-americanos, aos 90+2.
A primeira parte, sem golos, ficou marcada pelas expulsões, já nos descontos, aos 45+2 minutos, do português Rafael Leão e do chileno Iván Román, após troca de empurrões, que deixaram as duas seleções reduzidas a 10 unidades.
Portugal cumpre na quarta-feira, em Leiria, face à Nigéria, o derradeiro encontro antes do Mundial2026, no qual se estreia em 17 de junho, face à República Democrática do Congo, num embate da primeira jornada do Grupo K, marcado para Houston. Seguem-se Uzbequistão (23) e Colômbia (27).
A primeira parte, sem golos, ficou marcada pelas expulsões, já nos descontos, aos 45+2 minutos, do português Rafael Leão e do chileno Iván Román, após troca de empurrões, que deixaram as duas seleções reduzidas a 10 unidades.
Portugal cumpre na quarta-feira, em Leiria, face à Nigéria, o derradeiro encontro antes do Mundial2026, no qual se estreia em 17 de junho, face à República Democrática do Congo, num embate da primeira jornada do Grupo K, marcado para Houston. Seguem-se Uzbequistão (23) e Colômbia (27).