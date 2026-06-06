Portugal vence Chile

No primeiro teste do estágio, Gonçalo Guedes, aos 58 minutos, depois de substituir Cristiano Ronaldo ao intervalo, e Bruno Fernandes, aos 75, marcaram os tentos da formação das ‘quinas’, enquanto Lucas Cepeda reduziu para os sul-americanos, aos 90+2.



A primeira parte, sem golos, ficou marcada pelas expulsões, já nos descontos, aos 45+2 minutos, do português Rafael Leão e do chileno Iván Román, após troca de empurrões, que deixaram as duas seleções reduzidas a 10 unidades.



Portugal cumpre na quarta-feira, em Leiria, face à Nigéria, o derradeiro encontro antes do Mundial2026, no qual se estreia em 17 de junho, face à República Democrática do Congo, num embate da primeira jornada do Grupo K, marcado para Houston. Seguem-se Uzbequistão (23) e Colômbia (27).

