Futebol Internacional
‘Aprendiz’ Franclim Carvalho vence duelo com ‘mestre’ Artur Jorge no Brasil
O Botafogo, do português Franclim Carvalho, venceu hoje por 1-0 em casa do Cruzeiro, de Artur Jorge, em jogo da 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol que colocou frente a frente dois treinadores com forte ligação.
Gabriel Justino, aos 41 minutos, marcou o golo decisivo no Mineirão, onde Artur Jorge defrontou pela primeira vez aquele que foi o seu adjunto entre 2022 e 2026, no Sporting de Braga, no Botafogo e no Al Rayyan.
Os dois técnicos separaram-se em abril deste ano, quando deixaram o clube do Qatar, tendo Artur Jorge, de 54 anos, rumado ao Cruzeiro e Franclim Carvalho, de 39, assumido o Botafogo, precisamente o emblema com que ambos celebraram o sucesso de 2024, com as conquistas do título brasileiro e da Taça Libertadores.
A vitória permitiu aos cariocas subirem ao sétimo lugar, com 29 pontos, e ultrapassarem os mineiros, que estão na nona posição, com 27.
O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, que soma 44 pontos, mais sete do que o Flamengo, de Leonardo Jardim, sendo que os paulistas recebem hoje o Atlético Mineiro e os ‘rubro-negros’ jogam em casa com o São Paulo.
Os dois técnicos separaram-se em abril deste ano, quando deixaram o clube do Qatar, tendo Artur Jorge, de 54 anos, rumado ao Cruzeiro e Franclim Carvalho, de 39, assumido o Botafogo, precisamente o emblema com que ambos celebraram o sucesso de 2024, com as conquistas do título brasileiro e da Taça Libertadores.
A vitória permitiu aos cariocas subirem ao sétimo lugar, com 29 pontos, e ultrapassarem os mineiros, que estão na nona posição, com 27.
O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, que soma 44 pontos, mais sete do que o Flamengo, de Leonardo Jardim, sendo que os paulistas recebem hoje o Atlético Mineiro e os ‘rubro-negros’ jogam em casa com o São Paulo.