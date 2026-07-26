Jéssica Inchude vence peso, Isaac Nader e Salomé Afonso triunfam nos 800 metros

No terceiro e último dia de competições no Estádio Universitário de Lisboa, Inchude arremessou a 19,62 metros, contra os 19,53 logrados em 2020 por Auriol Dongmo, detentora da melhor marca lusa e sua colega no Sporting.Jéssica Inchude nunca tinha passado dos 19,21 metros, mas pulverizou esse registo por duas ocasiões - rubricou também um ensaio a 19,61 - e consumou a sétima conquista nacional, e primeira em dois anos, no peso, cujo pódio foi completado por Eliana Bandeira, segunda classificada e a alinhar como individual, com 18,52, e Auriol Dongmo, terceira, com 18,35.Isaac Nader e Salomé Afonso controlaram os 800 metros, com 01.46,11 e 02.04,92 minutos, respetivamente, tendo o recordista português das duas voltas à pista reeditado os êxitos de 2023 e 2025, ao passo que a colega de equipa do Benfica ganhou pela sétima época, e segunda consecutiva.Edson Gomes (Juventude Vidigalense) revalidou o estatuto de campeão luso nos 110 metros barreiras, impondo-se em 13,761 segundos, apenas oito milésimas abaixo de Abdel Larrinaga, duas vezes vencedor.Nos 200 metros, Delvis Santos (Sporting) totalizou 20,46 segundos rumo ao quinto título seguido e Arialis Martínez (Benfica) estreou-se a ganhar com 23,30, sucedendo a Lorène Bazolo, portadora do melhor tempo português, que não competiu numa distância em que soma oito triunfos.Na ausência da recém-recordista lusa Jéssica Barreira, Melissa Sereno (Sporting) foi a mais veloz nos 100 metros barreiras, com 13,20 segundos.Os 3.000 metros obstáculos também estiveram desfalcados do recordista nacional Etson Barros, vitorioso nos últimos cinco anos e a recuperar do traumatismo cranioencefálico sofrido em abril num acidente de viação.Lourenço Rodrigues (Juventude Ilha Verde) teve uma inédita vitória em masculinos, com 08.29,54 minutos, enquanto Laura Taborda (Sporting de Braga) recuperou o título feminino logrado em 2023 e 2024, com 9.56,82.O olímpico e recordista luso Tsanko Arnaudov (Sporting) foi campeão do lançamento do peso pela 11.ª vez, e quinta seguida, com 19,4 metros, e Lucinda Gomes (Estreito) teve o terceiro sucesso no triplo salto, com 13,26.A derradeira jornada reservou também as estreias a ganhar de Francisco Calhau (Sporting) e Diogo Bandeira (Benfica) no lançamento do martelo e no salto em altura, com ensaios de 68,1 e 2,04 metros, respetivamente.Nos eventos combinados, João Oliveira (Marinha Grande) venceu o decatlo pela primeira vez, com 6.332 pontos, e Mariana Bento (Jardim da Serra) chegou ao quarto êxito, e segundo consecutivo, no heptatlo, com 5.597.A exemplo da véspera nas estafetas 4x100 metros, o Sporting fez o pleno nos 4x400, com os homens a triunfarem em 3.20,28 minutos e as mulheres a terminarem uma corrida em que alinharam sozinhas na pista em 4.00,12.No atletismo adaptado, Gustavo Pereira, da Sociedade União Operária dos Vais, melhorou o recorde nacional no salto em altura na classe de surdos, ao alcançar 1,93 metros, quatro centímetros acima da sua marca anterior.A 111.ª edição dos Campeonatos de Portugal ao ar livre reuniu quase 700 atletas e ofereceu a última oportunidade de qualificação para os Europeus de Birmingham2026, cujo período de obtenção de resultados expirou hoje.A seleção nacional tem 23 atletas com marcas de qualificação garantidas, mais 20 em posições provisórias de acesso através do ranking mundial.Vencedores do terceiro e último dia dos campeonatos nacionais de atletismo ao ar livre:- Masculinos:Lançamento do martelo: Francisco Calhau (Sporting), 68,1 metros.110 metros barreiras: Edson Gomes (Juventude Vidigalense), 13,77 segundos.200 metros: Delvis Santos (Sporting), 20,46 segundos.Salto em altura: Diogo Bandeira (Benfica), 2,04 metros.800 metros: Isaac Nader (Benfica), 01.46,11 minutos.Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (Sporting), 19,4 metros.3.000 metros obstáculos: Lourenço Rodrigues (Juventude Ilha Verde), 08.29,54 minutos.Decatlo: João Oliveira (Marinha Grande), 6.332 pontos.4x400 metros: Sporting, 3.20,28 minutos.- Femininos:200 metros: Arialis Martínez (Benfica), 23,30 segundos.Lançamento do peso: Jéssica Inchude (Sporting), 19,62 metros.100 metros barreiras: Melissa Sereno (Sporting), 13,20 segundos.Triplo salto: Lucinda Gomes (Estreito), 13,26 metros.800 metros: Salomé Afonso (Benfica), 02.04,92 minutos.3.000 metros obstáculos: Laura Taborda (Sporting de Braga), 9.56,82 minutos.Heptatlo: Mariana Bento (Jardim da Serra), 5.597 pontos.4x400 metros: Sporting, 4.00,12 minutos.