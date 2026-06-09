Messi no topo, Cristiano Ronaldo fora do top-10 dos jogadores mais influentes da história dos Mundiais

A liderança de Messi surge sustentada pelo impacto que teve ao longo de cinco edições da prova, culminando na conquista do Mundial de 2022.





O argentino é detentor de vários recordes na competição, incluindo o maior número de jogos disputados em fases finais e duas distinções como melhor jogador do torneio.

O ranking privilegia não apenas números individuais, mas também o impacto global dos jogadores nas respetivas seleções e o legado deixado na história da prova. Nesse contexto, nomes como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane e Ronaldo Nazário surgem entre as figuras mais marcantes de sempre.A escolha de Messi para o primeiro lugar reforça a perceção de que a conquista do Mundial do Catar representou o capítulo decisivo na discussão sobre o maior jogador da história. O argentino chegará ao Mundial de 2026 com o estatuto de campeão em título e com a possibilidade de ampliar ainda mais os seus recordes.A ausência de Cristiano Ronaldo do top-10 promete gerar debate entre adeptos e analistas. Apesar de ser o único jogador a marcar em cinco edições diferentes do Mundial e de se preparar para disputar a sexta participação da carreira em 2026, o capitão português continua sem alcançar uma final da competição.Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, terá nos Estados Unidos, Canadá e México uma última oportunidade para acrescentar ao currículo o único grande troféu que ainda lhe falta.