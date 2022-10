Míssil balístico da Coreia do Norte sobrevoa Japão

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro japonês, foi emitido um alerta para habitantes das regiões do nordeste, para que saíssem de prédios próximos - o primeiro aviso deste género em cinco anos.A circulação de comboios esteve temporariamente interrompida nas regiões de Hokkaido e Aomori.



O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Coreia do Sul confirmou também ter detetado o lançamento de um míssil balístico em direção a águas do norte, sem mais pormenores.

Nos últimos quatro ensaios balísticos do regime de Kim Jong-un, foram disparados mísseis de curto alcance - com capacidade para atingir a Coreia do Sul - que se precipitaram sobre águas entre a Península Coreana e o Japão.

Este é assim o quinto teste balístico a ser efetuado pela Coreia do Norte nos últimos dez dias. Esta sequência é encarada pela generalidade dos analistas como uma resposta aos exercícios militares levados a cabo por Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

A 30 de setembro, forças norte-americanas, sul-coreanas e japonesas realizaram exercícios de neutralização de submarinos, pela primeira vez em cinco anos.

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, visitou a 29 de setembro Seul e a Zona Desmilitarizada entre Norte e Sul. Esta deslocação visou sublinhar o compromisso "inabalável" de Washington para com a defesa da Coreia do Sul.

Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul prometem resposta

A Administração Biden já fez saber que está a ultimar, com os governos do Japão e da Coreia do Sul, uma "resposta robusta" ao lançamento norte-coreano.

O conselheiro para a Segurança Nacional, Jack Sullivan, encontrou-se separadamente com os homólogos sul-coreano e japonês, tendo em vista, adiantou nas últimas horas a porta-voz da Casa Branca Adrienne Watson.O Comando Ásia-Pacífico das Forças Armadas norte-americanas veio também repudiar o disparo do míssil balístico, assegurando que os "compromissos de Washington com a defesa do Japão e da Coreia do Sul continuam inabaláveis"."Os Estados Unidos condenam estas ações e apelam à Coreia do Norte para que se abstenha de novos atos ilegais e desestabilizadores", acrescentou.Também

