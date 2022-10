Coreia do Norte quer ser reconhecida como potência nuclear

EPA

O ensaio desta terça-feira com um míssil balístico está a acentuar preocupações na região, tendo mesmo colocado a Coreia do Sul e o Japão em estado de alerta.



O Governo de Tóquio classificou o disparo como um acto de violência. Coreia do Sul e Estados Unidos condenaram de pronto o comportamento do regime de Pyongyang.