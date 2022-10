Míssil balístico norte-coreano sobrevoa território japonês

Este ato está a ser interpretado como uma forte escalada na campanha norte-coreana de testes de armas. O ensaio foi detetado pela Coreia do Sul, que anunciou estar a analisar juntamente com os Estados Unidos e com a comunidade internacional a ação militar de Pyongyang.





O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, prometeu já "uma resposta firme". O Japão também confirmou o disparo e ativou o sistema de alerta de mísseis do país: o Governo de Tóquio considerou o disparo um ato de violência e condenou o ensaio.



Já na semana passada a Coreia do Norte tinha disparado mais quatro mísseis balísticos de curto alcance.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, falou com os ministros japonês e sul-coreano dos Negócios Estrangeiros e condenou vigorosamente o disparo: considerou-o um desrespeito pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU com implicações para a estabilidade da região.