Mnangagwa volta ao Zimbabué para ser Presidente

O ex-vice-presidente do Zimbabué, demitido há duas semanas por Robert Mugabe, deverá voltar a Harare ainda esta quarta-feira, depois de se ter refugiado na África do Sul.



O seu afastamento do Governo levou à intervenção dos militares, que culminou com a demissão de Mugabe ao fim de 37 anos no poder.



No passado domingo, o partido no poder, Zanu-PF, escolheu Emmerson Mnangagwa para ocupar a Presidência do país até às eleições presidenciais, que deverão ocorrer em setembro de 2018.







Segundo a televisão estatal ZBC, a cerimónia de tomada de posse deverá acontecer já na próxima sexta-feira.



Conhecido como “crocodilo”, Mnangagwa, de 71 anos, lutou ao lado de Mugabe pela independência do Zimbabué, ex-Rodésia.



Nos últimos dias dirigiu uma mensagem de união ao país: “Juntos asseguraremos uma transição pacífica para a consolidação da nossa democracia e traremos um novo começo para todos os zimbabuenses e promoveremos a paz e a unidade".

Passado obscuro

Vários especialistas em política africana questionam se a mudança de poder no Zimbabué terá mudanças reais no país.



Emmerson Mnangagwa era o chefe da segurança nacional na década de 1980, quando milhares de civis morreram nos conflitos pós-independência. O “crocodilo” nega ter as mãos sujas de sangue.



O líder da oposição, Morgan Tsvangirai, já disse à BBC que esperava que o país entrasse numa “nova trajetória” com eleições livre e justas.

Futuro incerto para Mugabe

Os últimos dias do líder político mais antigo do mundo deverão passar pelo exílio. Especula-se que Robert Mugabe, com 93 anos, parta para a Malásia ou Singapura.







A grande incógnita está na sua mulher, Grace Mugabe, que segundo alguns fontes está detida pelos militares para impedir a saída do país.