Mundo
Guerra no Médio Oriente
MNE e Força Aérea anunciam operação de retirada de portugueses do Médio Oriente
A solicitação do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Ministério da Defesa Nacional resultou na operação de repatriamento de portugueses que envolve um avião C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP, referiu um comunicado conjunto do MNE e da Força Aérea.
O voo fretado à TAP transporta 147 passageiros a bordo, 139 portugueses e oito cidadãos estrangeiros, da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru.
No voo militar, viajam 39 passageiros, 24 portugueses e 15 cidadãos estrangeiros, de França, Grécia, Brasil e Israel.
Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente, indicou uma porta-voz da Comissão Europeia
O secretário de Estado das Comunidades estará presente para receber estes cidadãos repatriados, refere ainda o texto.
Portugal ativa Mecanismo Europeu
Segundo indicaram fontes europeias à Lusa, Portugal pediu para ser organizado um voo de repatriamento, disponibilizando-se a dar lugares nesse voo a outros Estados-membros.
À Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia com a pasta da Preparação, Eva Hrncirova, referiu que 15 Estados-membros já ativaram, até ao momento, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriar cidadãos nacionais e confirmou que Portugal é um deles. A porta-voz referiu que alguns dos voos organizados já "chegaram em segurança à Europa e outros estão previstos para os próximos dias".
"A situação é instável e muda a cada hora. Por esse motivo, e por questões de segurança, não divulgamos detalhes das operações", referiu.
Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, os Estados-membros podem pedir assistência à UE para o repatriamento de cidadãos, cabendo depois à Comissão Europeia coordenar a resposta e "contribuir para o transporte e custos operacionais de voos".
À Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia com a pasta da Preparação, Eva Hrncirova, referiu que 15 Estados-membros já ativaram, até ao momento, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriar cidadãos nacionais e confirmou que Portugal é um deles. A porta-voz referiu que alguns dos voos organizados já "chegaram em segurança à Europa e outros estão previstos para os próximos dias".
"A situação é instável e muda a cada hora. Por esse motivo, e por questões de segurança, não divulgamos detalhes das operações", referiu.
Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, os Estados-membros podem pedir assistência à UE para o repatriamento de cidadãos, cabendo depois à Comissão Europeia coordenar a resposta e "contribuir para o transporte e custos operacionais de voos".