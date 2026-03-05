MNE e Força Aérea anunciam operação de retirada de portugueses do Médio Oriente

O voo fretado à TAP transporta 147 passageiros a bordo, 139 portugueses e oito cidadãos estrangeiros, da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru.





No voo militar, viajam 39 passageiros, 24 portugueses e 15 cidadãos estrangeiros, de França, Grécia, Brasil e Israel.





A chegada deste está prevista para esta sexta-feira pelas 5h00, no Aeroporto de Figo Maduro. A hora mais precisa da chegada será comunicada oportunamente, refere o comunicado





Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente, indicou uma porta-voz da Comissão Europeia



O secretário de Estado das Comunidades estará presente para receber estes cidadãos repatriados, refere ainda o texto.

Portugal ativa Mecanismo Europeu



