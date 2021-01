MNE realça interesse da Europa no combate ao terrorismo em Moçambique

O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu no Parlamento Europeu que o apoio às autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo no norte do país é do interesse da União Europeia.



Em Bruxelas, onde apresentou as prioridades da Presidência Portuguesa da União Europeia, Augusto Santos Silva sublinhou que se não se pode deixar que a África oriental passe a ser uma das áreas de consolidação das redes terroristas internacionais.