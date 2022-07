MNE ucraniano demarca-se de simpatias pela extrema-direita do embaixador em Berlim

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Marcin Przydacz, tinha afirmado no sábado na plataforma digital polaca Wirtualna Polska : "Uma delcaração assim e palavras assim são absolutamente inaceitáveis". A uma pergunta daquela plataforma sobre se o Governo polaco esperava um pedido de desculpas do diplomata acreditado em Berlim, Przydacz respondera: "Interessa-nos mais a posição do Governo ucraniano que a de pessoas individuais".





O Governo ucraniano, por seu lado, desautorizou no seu site oficial o embaixador em Berlim, dizendo, segundo citação de Spiegel Online : "A opinião do embaixador ucraniano na Alemanha, Andrij Melnyk, que ele manifestou num entrevista com um jornalista alemão, é a sua opinião pessoal e não reflecte a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano".





Melnyk tinha dito textualmente ao jornalista Tilo Jung: "Não te direi hoje que me demarco disso [uma anterior manifestação de simpatia por Bandera]". E acrescentara: "Não há provas de que as tropas de Bandera tenham assassinado centenas de milhares de judeus". O embaixador desvalorizara esse facto histórico como mera versão da História apresentada por fontes russas.