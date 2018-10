Partilhar o artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios Imprimir o artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios Enviar por email o artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios Aumentar a fonte do artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios Diminuir a fonte do artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios Ouvir o artigo Moçambique. Partido no poder vence em 44 dos 53 municípios

Tópicos:

Democrático, Integridade, Libertação, Molócué Moatize, Moçambique, Resistência,