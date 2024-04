Moçambique. PGR coloca 16 pessoas na lista nacional de terroristas

Os 16 cidadãos que estão na Lista Nacional de Terroristas têm idades entre 23 e 48 anos e, segundo o Boletim da República, todos os foram constituídos arguidos, estando alguns detidos à espera de julgamento.

Os 14 moçambicanos que fazem parte da lista têm o seu endereço em distritos da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, assolada por ataques armados desde outubro de 2017.

Alguns dos arguidos são acusados de participação em ataques terroristas, outros de financiamento e de recrutamento de membros para os grupos armados que atuam em Cabo Delgado.

A província enfrenta há seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência, que desde dezembro de 2023 voltou a recrudescer com vários ataques às populações e forças armadas, levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio primeiro do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da SADC, libertando distritos junto aos projetos de gás.