Moçambique. Polícia recuperou Muidumbe onde rebeldes decapitaram dezenas

"Cumprimos uma etapa do nosso trabalho, mas não é o fim". As palavras são do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael. As Forças de Defesa e Segurança recuperaram das mãos de rebeldes a sede distrital de Muidumbe. Palco, há dias, de vários assassinatos e decapitações.