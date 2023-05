Moçambique. PR estima que 300 mil deslocados já regressaram a zonas de origem

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, que 300.000 deslocados do conflito em Cabo Delgado já regressaram às suas zonas de origem, segundo as últimas estimativas.