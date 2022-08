Moderna processa Pfizer por alegada quebra de patentes

A farmacêutica norte-americana foi pioneira no desenvolvimento de uma tecnologia que permitiu a vacina contra a Covid-19.



Foi das primeiras empresas a ter luz verde para que a vacina fosse administrada.



A Moderna acusa agora a Pfizer de ter copiado, sem permissão, esses estudos e de ter lucrado com isso.



O valor da indemnização pedida não é conhecido, mas os lucros destas empresas com a vacina ultrapassam os milhares de milhões de dólares.